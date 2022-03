Le projecteur portable révolutionnaire “The Freestyle” écoulé en moins de deux semaines au Maroc

The Freestyle, l’invention inédite de Samsung dévoilée au grand jour lors du CES 2022, connaît un véritable succès au Maroc, et partout dans le monde. Destiné principalement aux Milléniaux et Gen Z, ce projecteur portable propose une technologie et une flexibilité innovantes pour offrir un visionnement et un divertissement optimaux aux utilisateurs qui cherchent à emporter du contenu vidéo et audio partout où ils vont.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Ayant connu un vif engouement suite à son lancement, la précommande reprend (du 7 au 20 mars) pour assurer la continuité de l’offre. Cela dit, Samsung invite les utilisateurs souhaitant se procurer le projecteur The Freestyle à le précommander sur le site www.samsung.com. Il est à noter que la date de commercialisation est prévue au début du mois d’avril 2022.

La créativité à l’origine du succès

Il s’agit du premier projecteur portable du secteur certifié par les principaux partenaires OTT mondiaux (Netflix, Amazon, etc.). Il s’installe facilement, en quelques secondes et projette aussi bien sur un mur qu’au plafond. The Freestyle dispose également du même système d’exploitation Tizen OS que les téléviseurs Samsung, permettant à l’utilisateur d’accéder à toute la panoplie d’applications de streaming et services Smart.

Il peut être associé via appairage à n’importe quel smartphone, pour projeter photos et vidéos en toute liberté, et en toutes circonstances. Il offre un son riche à 360˚ pour profiter pleinement d’une expérience audio immersive.

Une fois connecté à un smartphone, The Freestyle en devient le prolongement. Il est alors facile de dupliquer l’écran pour partager des contenus avec son entourage, qu’il s’agisse de photos, de vidéos ou même de musique.

Pour les gamers, le projecteur The Freestyle promet d’intenses compétitions et offre la possibilité de jouer partout grâce à sa grande mobilité, et la fluidité de sa performance. Il a aussi été pensé pour permettre le travail ou les études à domicile pour ceux qui souhaitent transformer la maison en espace de travail agréable et confortable.