Évoluer au sein de “l’environnement désordonné” des espaces de travail hybrides

Le mode du travail à distance, tel que nous l’avions adopté au pic de la pandémie, ne cesse d’évoluer. Désormais, ce sont les environnements mixtes et hybrides de travail qui occupent le devant de la scène. Selon la toute dernière enquête Work Trend Index (WTI) réalisée par Microsoft, ce sont les environnements hybrides qui définiront le paysage professionnel post-pandémique. L’environnement hybride du travail permet d’offrir “le meilleur des deux mondes” : c’est d’ailleurs ce qui est ressorti du WTI. Les employés interrogés dans le cadre de cette enquête sont majoritairement favorables au travail hybride : 73 % d’entre eux souhaitent que le travail à distance soit maintenu, tandis que, dans le même temps, 67 % ont envie de passer plus de temps avec leurs équipes.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Aujourd’hui, les bureaux continuent à ouvrir pour accueillir des employés sur place, tandis que d’autres préfèrent travailler à domicile. Pour Jared Spataro, Vice-Président de Microsoft 365, ce phénomène d’hybridation professionnelle donne souvent lieu à des the “environnements de travail désordonnés”. Spataro considère que, si de nombreuses entreprises ont réussi à maîtriser l’art de faire travailler tout le monde au bureau avant la pandémie, ou de faire travailler tout le monde à domicile au plus fort de la pandémie, la combinaison des deux a donné lieu à des problèmes d’un nouveau genre. Par exemple, les salles de réunion physiques n’étant pas équipées de technologies adéquates (écrans, audio, etc.), le personnel en présentiel ne peut ni voir ni entendre correctement ses collègues qui travaillent à distance, surtout lors de réunions durant lesquelles leur collaboration s’avère cruciale.

Le défi consiste à garantir une collaboration qui soit rationalisée et qui puisse être réalisée efficacement et en temps réel. Les employeurs doivent repenser les espaces de travail physiques où se déroulent les réunions et réexaminer les outils numériques dont ils disposent afin que le personnel, en présentiel ou en distanciel, puisse toujours continuer à être productif. Comme l’a conclu le WTI, les employeurs doivent “donner à chacun les outils dont il a besoin pour pouvoir travailler de partout.”

Pourquoi l’adoption du travail hybride correct est bénéfique pour les entreprises

Des employés heureux et productifs sont un indicateur clé de la réussite d’une entreprise. C’est pourquoi les employeurs devraient prendre au sérieux le désir du personnel de vouloir continuer à travailler à distance. Le travail à distance a ouvert de nouvelles perspectives de carrière pour les employés — sans compter que les employeurs, eux mêmes, bénéficient d’un vivier de talents encore plus large et géographiquement plus varié.

Les chiffres du WTI démontrent que 46 % des employés interrogés dans le monde envisageaient de quitter leur employeur actuel qui les obligeait à travailler en présentiel, parce qu’ils pouvaient désormais travailler à domicile pour un autre employeur. Au niveau de la région EMEA, ce chiffre, bien que plus faible (36 %), demeure très significatif.

Quid du Maroc ? Une récente enquête sur la main-d’œuvre marocaine par l’agence de recrutement Michael Page Africa avait révélé que 38 % des employés travaillaient désormais à distance au Maroc. Parmi ces employés, une grande majorité nourrit une opinion positive quant aux avantages du travail à domicile, et ce tant sur le plan de la productivité que sur celui de la satisfaction au travail. 77 % d’entre eux reconnaissent que ce type de travail devra être maintenu après la pandémie. Compte tenu de la positivité du travail à distance et hybride, les employeurs marocains sont bien placés pour maintenir de tels modes de travail qui stimulent l’engagement et la productivité de leur personnel.

Ce qui a fonctionné pour Microsoft

Tout comme le reste du monde des entreprises, nous apprenons au fur et à mesure que nous déployons ces changements hybrides. À ce titre, sur ce que nous avons appris, Nicole Herskowitz, Directrice générale de Microsoft Teams, souligne que les réunions hybrides permettent de créer un environnement de travail encore plus riche. Seul bémol, il faut que ces réunions soient toujours réussies techniquement.

Pour Microsoft, Herskowitz explique que le respect de la pratique “ABC” pour les réunions basées sur Teams a été essentiel. Le “A” (pour Audio) est essentiel, car le fait d’être entendu clairement est l’une des pierres angulaires de toute collaboration inclusive. Le “B” pour “Bring Your Own Device” ou (allumez votre caméra, mais coupez votre micro”), permet au personnel en présentiel de continuer à travailler, tout en participant à des réunions Teams avec ses collègues en distanciel. Le “C” (pour Collaboration) suggère la présence d’un facilitateur qui permettra de rationaliser les interactions entre les plateformes de réunion virtuelles et celles du bureau.

Comme l’a souligné le WTI, pour mettre en place un environnement de travail hybride qui soit réussi, il faudra repenser l’espace de bureau et investir dans les technologies de soutien. Microsoft a innové sur le plan technologique en lançant de nouvelles fonctionnalités disponibles sur Teams Rooms. La fonctionnalité Front Row permet par exemple de reproduire l’impression selon laquelle tous les collègues se trouvent réunis dans la même pièce. Les fonctionnalités du “Surface Hub” de Teams ont également été améliorées pour offrir davantage de moyens qui permettent de collaborer de manière encore plus fluide et transparente, comme permettre, par exemple, à chaque participant virtuel et en personne “d’écrire sur le même tableau numérique” lors d’une réunion grâce à Microsoft Whiteboard. Chacune de ces technologies a été conçue pour garantir des expériences de réunion flexibles et efficaces à l’ensemble du personnel.

Microsoft a également produit un guide des meilleures pratiques pour les réunions hybrides, lequel aidera les chefs d’entreprises de toute l’Afrique à mettre en place des méthodes de travail à la fois sûres et fiables. C’est ainsi qu’il est possible de gérer le désordre des meetings entre le personnel en présentiel et en distanciel, grâce à la technologie.