Dialogue social : Chakib Benmoussa discute du statut des fonctionnaires de l’éducation avec les syndicats

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’accord signé entre le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports et les cinq syndicats d’enseignement les plus représentatifs.

L’occasion de mettre sur pied un comité de révision du statut des fonctionnaires du ministère de l’Éducation nationale, a indiqué le ministre dans une déclaration à la presse, notant que la création d’un statut avantageux et unifié englobe l’ensemble des catégories de la famille de l’éducation. Une première rencontre technique relative au statut des fonctionnaires du ministère se tiendra prochainement, a précisé le responsable gouvernemental.

Signé le 18 janvier dernier, l’accord signé entre le ministère et les syndicats prévoit une batterie de mesures en relation avec les dossiers sur la table du dialogue sectoriel, en l’occurrence la révision du statut actuel des fonctionnaires du ministère de l’Éducation nationale, la mise en place d’un statut unifié qui englobe l’ensemble des catégories du système éducatif, ainsi que le règlement de plusieurs dossiers revendicatifs prioritaires.

Il s’agit notamment des questions liées aux cadres de l’administration éducative, des conseillers en orientation et planification pédagogiques, des enseignants du primaire et du collégial chargés hors de leur cycle, des cadres d’enseignement titulaires de diplômes supérieurs ou de doctorat.

Il s’agit aussi de la programmation de l’examen des autres dossiers revendicatifs présentés par les cinq syndicats les plus représentatifs et de la poursuite du dialogue au sujet du dossier des cadres des Académies régionales d’éducation et de formation (AREF).

(avec MAP)