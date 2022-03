L’ex-président du Raja Jawad Ziyat se lance dans la promotion immobilière avec le patron d’Aveo Energie, Mehdi Ghorfi

Ziyat et Ghorfi sont représentés au sein du tour de table d’Orion 1091 à travers Onyxam (1 part sur 1000) — détenue à 50 % par la holding de l’ancien patron des Verts, Injaz Holding, l’autre moitié étant répartie entre Next Ventures et Artemis Invest, toutes deux sous le giron de Ghorfi — et Artemis Invest (999 parts).

Ziyat, qui a également dirigé la compagnie aérienne low-cost Jet4You entre 2005 et 2008, s’est concentré sur les affaires depuis qu’il a démissionné du poste de président du Raja Casablanca, en novembre 2020.

En mai 2021, il a co-fondé avec Ismael Belkhayat — le frère de l’ancien ministre, Moncef — et Khalid Chami — président du conseil de surveillance de la Société Générale Maroc — le service de coursier VotreColis.ma.