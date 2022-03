Melilia : nouvelle tentative d’entrée de migrants avortée

Ce matin, une autre tentative de franchir la clôture de Melilla de la part d’un groupe de plus de 1000 personnes” a eu lieu, “mais le franchissement a été évité” grâce à l’action des forces de l’ordre espagnoles et marocaines, a déclaré le ministre de l’Intérieur espagnol Fernando Grande-Marlaska devant la presse.

“La collaboration et la coopération avec la gendarmerie marocaine sont totales, parfaites”, a-t-il assuré alors qu’en mai, Madrid avait accusé Rabat d’“agression” et de “chantage” après l’entrée de plus de 10.000 migrants, en grande majorité des Marocains, dans l’autre enclave espagnole de Sebta à la faveur d’un relâchement des contrôles côté marocain.

Mercredi, la tentative d’environ 2500 migrants de pénétrer à Melilia a été la plus massive jamais enregistrée dans cette enclave, selon les autorités. Le lendemain, environ 1200 migrants avaient de nouveau tenté de passer. Au total, en deux jours, 871 migrants ont réussi à rentrer à Melilia, contre 1092 sur l’ensemble de l’année 2021.

Fernando Grande-Marlaska a affirmé que ces migrants avaient fait preuve d’une “violence jamais utilisée” par le passé.

En mai dernier, la crise de Sebta avait eu lieu dans un contexte de brouille diplomatique majeure entre Madrid et Rabat, provoquée par l’accueil en Espagne, pour y être soigné du Covid, du chef du Front Polisario, Brahim Ghali.

Si les tensions se sont depuis apaisées, elles n’ont pas pris fin pour autant. Rappelée pour consultations en mai, l’ambassadrice du Maroc en Espagne n’est toujours pas revenue à Madrid.

