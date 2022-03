“All of us are dead” : survie et invasion zombie

Les productions coréennes savent allier à merveille le réalisme et la fantaisie. All of us are dead, énième série coréenne sur les zombies, en est la preuve. Sauf que cette fois, les morts-vivants ne sont pas dépeints comme des êtres venus d’ailleurs, aux figures monstrueuses. Ce sont des êtres humains, avec à peine quelques retouches de maquillage, qui ne mordent pas toute chair à la ronde. Ces zombies-là ont une certaine dose d’humanité. L’intrigue se concentre sur des lycéens, dans le Séoul d’aujourd’hui. La série débute par un schéma conventionnel de série pour adolescents. Des amourettes par-ci, des tentatives d’intimidation par-là… tout ce qu’il y a de plus classique. Mais le spectateur décèle le caractère étrange de la série à travers un personnage tout à fait particulier : un professeur des sciences, qui s’adonne à quelques recherches et semble vivre en décalage avec le monde de l’école. Il a même pris en otage une lycéenne,…

