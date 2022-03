Le courage d’être soi : “Le dernier combat du captain Ni’mat”, Mohamed Leftah

Quand donc accéderons-nous au statut d’individus jouissant de droits imprescriptibles parmi lesquels, en premier, la liberté de conscience et le droit de disposer de son corps et de son orientation sexuelle ?”, écrit Mohamed Leftah dans ce roman publié et aussitôt censuré au Maroc en 2010.

La liberté, c’est tout le sujet de ce livre que l’auteur a tenu à ne pas publier de son vivant.

Car son personnage, un retraité de l’armée égyptienne, marié et père, se découvre une attirance soudaine pour Islam, un jeune nubien.

Une passion brûlante, vécue à la marge, qui redéfinit la transgression comme le courage d’être soi.

«Le dernier combat du captain Ni’mat»

