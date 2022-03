Marrakech : 4 nouveaux centres de santé pour renforcer l’offre sanitaire

Ces centres ont été construits au niveau des arrondissements Menara, Guéliz, Sidi Youssef Ben Ali et du quartier M’Hamid, en vue d’alléger la pression sur les autres établissements sanitaires de la ville. Les quatre nouveaux établissements de santé devraient bénéficier à plus de 200.000 habitants.

Au niveau de l’ancienne médina de Marrakech (arrondissement Menara), le ministre de la Santé a procédé à l’inauguration du centre de santé urbain de premier niveau Maristan, qui a été reconstruit et équipé sur une superficie de 320 m2 pour un coût global de 3.783.748 de dirhams. Ce centre de santé bénéficiera à environ 11.000 habitants pour des consultations, des soins médicaux, un suivi de la santé de la mère et de l’enfant, de la tuberculose et des maladies chroniques, de la santé scolaire… Il s’agira également de faire de la sensibilisation à la santé.

Khalid Aït Taleb a ensuite présidé la cérémonie de mise en service de l’hôpital de proximité M’Hamid, un autre établissement de santé qui a été construit sur une superficie de 4,25 hectares et pour un coût global de 89,6 millions de dirhams. Cette structure de santé, dotée d’une capacité de 45 lits, a été équipée de matériel biomédical de pointe et cible une population estimée à plus de 190.000 citoyens. Elle comporte plusieurs services, dont l’hospitalisation pédiatrie, maternité ou chirurgie, la kinésithérapie, un laboratoire, une pharmacie, une morgue, un bloc opératoire, des urgences et un service de radiologie, en plus de trois logements de fonction au profit des cadres médicaux de l’hôpital.

Au niveau de l’arrondissement Sidi Youssef Ben Ali, le ministre s’est rendu au centre de santé urbain de premier niveau Sidi Youssef Ben Ali, un projet construit sur une superficie de 2000 m2 pour un coût global de 3,06 millions de dirhams. Cette structure sanitaire comporte un espace d’accueil, d’orientation et de consultations, une salle de vaccination, une salle polyvalente, une salle de soins, deux salles de consultations médicales, en plus d’une pharmacie.

Au niveau de l’arrondissement Guéliz, Khalid Aït Taleb a présidé la cérémonie d’inauguration du centre de santé urbain de premier niveau El Koudia, un projet construit sur une superficie de 1500 m2 pour un coût global de 2,5 millions de dirhams. Cette structure sanitaire comporte un espace d’accueil et d’orientation, une salle de consultations, une salle dédiée à la vaccination, une salle de soins, une pharmacie.

L’ouverture de ces quatre nouveaux centres de santé s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre le ministère de la Santé et de la Protection sociale, la Wilaya de la région Marrakech-Safi, le Conseil de région, la Direction générale des collectivités territoriales (DGCT) et le ministère de l’Économie et des Finances.

(avec MAP)