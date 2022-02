Rabat : le centre hospitalier Moulay Youssef ouvre ses portes

La réalisation du centre a nécessité une enveloppe budgétaire de 580 millions de dirhams. Il s’agit d’une grande infrastructure hospitalière construite sur un site d’une superficie dépassant les 30.000 m2, avec une capacité de 300 lits. Le nouvel établissement comprend plusieurs unités et services couvrant les différentes spécialités, avec des équipements biomédicaux et logistiques modernes.

La mise en service du centre hospitalier intervient en application des directives royales relatives au lancement d’une profonde réforme et réhabilitation du secteur de la santé, et dans le cadre du développement de l’offre de santé pour accompagner le lancement des chantiers royaux de protection sociale et le rapprochement des services sanitaires des citoyens et citoyennes.

Le nouvel établissement comprend plusieurs unités et services couvrant les différentes spécialités. Il compte une unité de soins qui comprend un service médical d’une capacité de 60 lits, un service mère-enfant, un service pédiatrique d’une capacité de 30 lits, et une maternité : obstétrique (60 lits), gynécologie (15 lits), néonatologie et prématurés (8 lits).

En plus des services de pédiatrie et d’accouchement, l’hôpital comprend également un service de chirurgie générale de 60 lits, dont 15 lits de chirurgie ambulatoire, un service d’orthopédie, articulations et neurochirurgie, un service d’ophtalmologie, ORL, un service de chirurgie cardiovasculaire, neuf blocs opératoires et une salle d’observation post-opératoire d’une capacité de 15 lits, en plus du service de réanimation d’une capacité de 12 lits.

À cela s’ajoute un service de radiologie comprenant 7 salles équipées d’une IRM et d’un scanner, ainsi qu’un laboratoire d’analyse, un service des urgences et une pharmacie. Pour assurer le bon fonctionnement de cet établissement hospitalier, le département de tutelle a mobilisé un staff médical composé notamment de 100 médecins et 143 infirmiers et infirmières avec 42 administrateurs et plus de 140 cadres de soutien.

La mise en service de cet hôpital vise à soulager le CHU de Rabat qui accueille une grande partie des patients de la région.