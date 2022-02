Service militaire 2022 : 178.166 jeunes recensés dont 16% de femmes

Selon les chiffres dévoilés lundi par le représentant du ministre de l’Intérieur à la Commission centrale de recensement relatif au service militaire, Hassan Aghmari, le nombre de jeunes ayant achevé les procédures de recensement au titre de l’année 2022 s’est établi à 178.166 cette année, contre 133.820 en 2019.

Lors d’une réunion de cette commission, Aghmari a souligné que le nombre de jeunes femmes volontaires pour le service militaire avait atteint 29.013, soit plus de 16 % de l’ensemble des jeunes recensés, contre 13.614 en 2019 (10,17 %).

Le nombre de jeunes, de sexe masculin et féminin, qui se sont portés volontaires pour accomplir le service militaire s’est établi à 99.060, dont plus de 29 % de sexe féminin, contre 66.990 en 2019 et 20 % de sexe féminin, a-t-il fait savoir.

(avec MAP)