Une Zone militaire Est pour les Forces armées royales, pour quoi faire ?

Devant tout le gotha militaire et sécuritaire réuni à Errachidia, la cérémonie de prise de commandement avait des allures d’adoubement. Le 5 janvier dernier, le général de corps d’armée Belkhir El Farouk, inspecteur général des Forces armées royales (FAR) et commandant de la Zone Sud, a officiellement installé le général de division Mohammed Miqdad dans ses nouvelles fonctions de commandant de la Zone Est.

Une doublure de la Zone Sud

Annoncée par la revue bimestrielle des FAR dans son édition de décembre-janvier, cette investiture “sur hautes instructions royales” acte l’opérationnalisation de la deuxième région militaire du Maroc. Dans l’organisation de son espace militaire, le Maroc s’est doté dès les années 1970 d’une première Zone…