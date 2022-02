Qui est Mohammed Miqdad, le nouveau commandant de la Zone Est, la deuxième zone militaire du Maroc ?

Ses épaulettes brodées en fil d’or vont s’épaissir de nouvelles fonctions. Pour la postérité, les annales militaires retiendront le nom du général de division Mohammed Miqdad comme celui du premier officier supérieur à occuper le poste de commandant de la Zone Est, la deuxième région militaire du Maroc. Présidée le 5 janvier dernier à Errachidia par le général de corps d’armée Belkhir El Farouk, inspecteur général des FAR et commandant de la Zone Sud, la cérémonie d’investiture de Mohammed Miqdad s’est faite sur “hautes instructions royales”, annonce la dernière édition de la Revue des FAR. “Le Général de division, Mohammed Miqdad, premier commandant de la Zone Est, a occupé plusieurs postes de responsabilité militaires. Il compte à son actif une riche expérience dans la conduite des opérations militaires”, rappelle la même…

