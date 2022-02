L'avocat et ancien ministre Mohamed Ziane condamné à trois ans de prison ferme

Poursuivi pour onze chefs d'accusation, dont "outrage à la justice" et "adultère", l'ancien bâtonnier et ancien ministre des droits de l'Homme, Mohamed Ziane a écopé de trois ans de prison ferme et des amendes de 5000 dirhams, d'un dirham symbolique pour l'Etat marocain et de 100.000 dirhams à la victime.

Par Aymane Jaouhar