Ex-bâtonnier et ministre des Droits de l’Homme, Me Ziane expulsé de son bureau d’avocat

L’opération a eu lieu hier après-midi sous les objectifs des caméras présentes devant la porte fermée du bureau de Me Mohamed Ziane, 78 ans, à Rabat. Des éléments des forces de l’ordre ont ainsi été filmés en train de percer la serrure, avant de pénétrer dans le bureau de l’avocat qui se trouvait à l’intérieur de l’immeuble. Les dossiers de l’avocat ont été saisis. Le bureau en question fait l’objet d’un litige entre Ziane, locataire de l’immeuble, et le ministère des Habous et des Affaires islamiques qui en revendique la propriété légale.  Représenté par son surintendant des dotations à Rabat, le ministère d’Ahmed Taoufik est dépositaire d’une plainte devant le tribunal de première instance de Rabat…

