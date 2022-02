Google Stadia Cloud Gaming maintenant sur les derniers téléviseurs intelligents LG

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel

Disponible dès maintenant en téléchargement sur le LG Content Store dans les 22 pays où Stadia est actuellement disponible , le magasin Stadia propose plus de 200 jeux populaires tels que Cyberpunk 2077, Resident Evil Village, Assassin’s Creed : Valhalla, Hitman 3, Baldur’s Gate 3 ainsi que accès à une liste croissante de jeux et de démos gratuits, tous jouables avec juste une manette compatible, aucun téléchargement requis.

Un abonnement à Stadia Pro offre une bibliothèque croissante de plus de 30 jeux à réclamer et à jouer, avec de nouveaux titres ajoutés chaque mois et des remises exclusives sur les jeux et le contenu complémentaire. Et avec la prise en charge par Stadia de graphismes jusqu’à 4K HDR et d’un gameplay à 60 ips ainsi que d’un son surround 5.1 immersif, les téléviseurs intelligents LG sont le choix parfait pour ceux qui recherchent une expérience de jeu avancée sans avoir à acheter une console séparée ou un PC de jeu coûteux.

Parmi la gamme de téléviseurs intelligents de LG, les téléviseurs LG OLED offrent une expérience de jeu inégalée avec Stadia. Déjà appréciés des joueurs du monde entier, les téléviseurs LG OLED sont idéaux pour les jeux de tir à la première personne, les stratégies en temps réel ou les jeux de course, garantissant une qualité d’image HDR immaculée, des noirs profonds et des couleurs précises grâce aux pixels auto-éclairés de LG OLED. De plus, le temps de réponse rapide de 1 ms de LG OLED et le décalage d’entrée extrêmement faible sans perte de qualité d’image donnent aux joueurs l’avantage dont ils ont besoin pour être victorieux à chaque fois.