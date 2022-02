MADAËF décroche les certifications ISO 9001 et ISO 14001

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel

Délivrées à l’issue d’un audit mené par SOCOTEC, acteur mondial majeur en la matière, ces deux certifications consacrent les engagements de Madaëf en termes de management de la qualité et de l’environnement et son alignement aux meilleurs standards dans ses processus de gestion.

« Face à la mutation des modes de gestion et de consommation touristiques et l’accentuation des impératifs de développement durable, Madaëf s’est engagée dans une démarche de Système de la Qualité et de l’Environnement répondant aux exigences des référentiels ISO 9001 et ISO 14001 version 2015. Cette dynamique nous impose une maîtrise accrue de nos performances et de nos prestations ainsi que l’amélioration continue de nos processus de fonctionnement », a déclaré Laila Fakhar, Chef de projet Qualité et Organisation chez Madaëf.

Avec ces deux certifications, Madaëf confirme sa volonté de s’inscrire dans une vision de long terme ciblant la valorisation et la professionnalisation de ses expertises-métiers et ambitionnant de placer le développement durable au cœur de son action, tout en veillant à produire davantage de performance au profit de son écosystème dans son ensemble.

« Cette consécration marque une étape importante dans le chantier structurant de transformation organisationnelle entamé par Madaëf depuis 2018 et qui vise en premier lieu la revue des modes d’intervention et de gestion de nos processus internes ainsi que la restructuration de notre portefeuille, dans un objectif constant de création de valeur », a déclaré Ghizlane Khaloufi, en charge du Pilotage Financier et Support chez Madaëf.

Dans ce cadre, Madaëf poursuit sa démarche Qualité à travers le lancement d’un nouveau projet d’évaluation de son système de gestion selon le modèle EFQM (European Foundation for Quality Management), visant davantage l’excellence opérationnelle et managériale.