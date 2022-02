Infinix démocratise l’ordinateur portable haut de gamme en partenariat avec Intel et Microsoft  

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel

Combinant un design élégant, fin et léger avec des performances ultimes, l’Inbook X1 représente l’incursion d’Infinix dans une nouvelle catégorie de produits en s’associant à Intel et Microsoft. Ce lancement au Maroc intervient dans un contexte marqué par le besoin accru d’ordinateurs pour le télétravail offrant des performances de pointe.

“Tirant parti de notre profonde compréhension des consommateurs dans le domaine des smartphones, nous sommes ravis d’entrer dans une nouvelle ère avec Intel et Microsoft en lançant notre première série d’ordinateurs portables. Cela marque non seulement une étape importante pour la marque, mais signifie également notre engagement envers nos clients mondiaux”, a déclaré Benjamin Jiang, Directeur Général d’Infinix Mobility monde.

Inbook X1 est disponible dans le marché marocain en deux versions ; Inbook X1 Pro avec Intel Core i7, 16G de RAM et 512G de stockage SSD et Inbook X1 avec Intel Core i5, 8G de RAM et 512G de stockage SSD. L’ordinateur portable est mis en vente au niveau du concept store d’Infinix au Morocco Mall ainsi que sur le site marchand de la marque https://ma.xpark.com/ à partir de 7199 Dhs. Un prix imbattable vu les performances proposées.

La portabilité avant tout

La série Inbook X1 d’Infinix est livrée dans un corps anodisé sablé, fabriqué avec le plus grand soin à partir d’aluminium de qualité aéronautique sélectionné. Avec moins de 1,48 kg et 16,3 mm d’épaisseur, l’ordinateur portable est équipé d’une charnière à 180 degrés qui lui permet de s’incliner horizontalement, permettant aux utilisateurs de présenter des idées ou de partager des vidéos de manière flexible.

Autonomie supérieure à 11 heures

En plus de sa durée de veille extraordinaire, la batterie de 55 wattheures (Wh) de l’ordinateur portable garantit une utilisation d’une journée complète, ce qui se traduit par environ 11 heures de temps d’écran pour la navigation sur le Web, les lectures vidéo et plus encore. De plus, l’adaptateur secteur 65 W PD3.0 de l’Inbook X1 améliore l’efficacité de la charge en générant 70 % de puissance en une heure seulement.

Écran éclatant et Couleurs vibrantes

Son élégant châssis entièrement métallique comprend un grand écran de 14 pouces avec un écran FHD IPS, démontrant les capacités d’ingénierie de Infinix avec des cadres ultra fins (4,19 mm) de chaque côté pour maximiser l’espace de l’écran. L’Inbook X1 est disponible en deux couleurs inspirées par la nature, le gris et le vert.

Refroidissement de niveau supérieur

Alimentée par les puissants processeurs d’Intel, la série Inbook X1 est entièrement équipée pour gérer des activités exigeantes telles que le traitement de données et la programmation avec Windows 10 et Microsoft 365* préchargés pour prendre en charge une variété de besoins de bureau mobile. Son système de refroidissement Poloar Monster utilise des conduits d’air de qualité militaire pour abaisser efficacement sa température face à de lourdes charges de travail.

Vidéoconférence, la nouvelle norme

La carte réseau sans fil WiFi 6 intégrée de l’Inbook X1 Pro et les capacités de prise en charge de Bluetooth 5.1 augmentent efficacement la vitesse du réseau. Comme la vidéoconférence est devenue la nouvelle norme, elle est également équipée d’une webcam 720P qui peut être complètement désactivée pour la confidentialité, ainsi que de deux réseaux de microphones numériques pour des communications vidéo et audio fluides, même dans des environnements bruyants.

Il dispose également d’un déverrouillage instantané des empreintes digitales afin que les utilisateurs puissent accéder à leurs ordinateurs portables rapidement et en toute sécurité. En termes de divertissement, les stéréos à cavité à quatre couches de l’Inbook X1 Pro offrent un excellent son ambiophonique, qui est encore amélioré par la technologie sonore DTS brevetée pour des expériences audiovisuelles super immersives, à l’intérieur comme à l’extérieur.