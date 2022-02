yoxo.ma, la nouvelle marque 100% digitale destinée aux clients ultra-connectés en quête d’illimité

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel

Côté offres, yoxo.ma propose des forfaits mobiles avec appels illimités à seulement 99 Dh/mois, et une offre appels & internet illimités à 199 Dh/mois !

Une vraie révolution pour les clients à la recherche d’autonomie et de liberté d’usage dans leur quotidien, disponible en série limitée jusqu’au 28 février 2022 seulement.

Dans un contexte où le digital est de plus en plus présent au quotidien, yoxo.ma s’adresse aux marocains qui recherchent l’autonomie et le privilège de l’extra-générosité. Chez yoxo.ma, tout est digitalisé : la commande se passe en ligne en quelques clics, le paiement se fait par carte bancaire et les interactions clients sont accompagnées par Djingo, premier assistant virtuel robotisé.

Les offres yoxo.ma sont disponibles en exclusivité sur le site yoxo.ma ou sur l’espace client. Après avoir passé commande en ligne, la carte SIM yoxo.ma est livrée à domicile. Et en tant que marque digitale qui donne la main à ses clients et leur permet un maximum d’autonomie, yoxo.ma permet aux abonnés de gérer leur ligne, activer des pass, payer les factures et changer de forfait en toute tranquillité et sécurité via le site www.yoxo.ma ou depuis l’espace client.

Pour ce lancement, yoxo.ma donne accès, en série limitée, à des forfaits illimités exclusifs, accessibles à partir de seulement 49 Dh/mois !

yoxo.ma propose trois offres sans engagement, aussi généreuses qu’inédites, avec notamment un forfait internet & appels illimités à 199 Dh/mois seulement. Une première au Maroc, qui permet d’avoir tout au long de la journée via son téléphone portable la liberté d’usage d’une connexion wifi à la maison !

Et pour accompagner le lancement de cette marque, ces offres illimitées sont proposées en édition limitée uniquement jusqu’au 28 février, que ce soit pour les clients Orange ou pour ceux qui souhaitent profiter de ces nombreux avantages pour changer d’opérateur sans changer de numéro. Les intéressés sont donc invités à venir en profiter avant qu’il ne soit trop tard !

Une assistance permanente avec Djingo, le premier chatbot télécom au Maroc

Fidèle à sa volonté d’offrir à ses clients le meilleur de la technologie associant une expérience client inédite, yoxo.ma propose à ses clients d’interagir avec « Djingo » par messagerie aussi facilement qu’avec ses amis. « Djingo » est le premier robot conversationnel (chatbot) télécom au Maroc basé sur la technologie Machine Learning.

Les clients yoxo.ma bénéficieront ainsi d’une assistance et d’un accompagnement 24h/24, 7J/7, en plusieurs langues, à savoir en darija, en arabe, en français, avec plusieurs variantes d’écriture (alphabet arabe, alphabet latin et en combinant l’alphabet latin et les chiffres). Djingo est en effet capable de comprendre les demandes des clients et de leur répondre conformément au format qu’ils auront utilisé en les orientant au mieux.

Disponible aussi bien sur le site officiel yoxo.ma, ou via Whatsapp (07 70 06 06 06), Djingo sera tout le temps prêt à assister les clients de manière à leur permettre d’être 100% autonomes et d’avoir l’information souhaitée en temps réel !