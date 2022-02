Maroc Telecom : le géant national réalise un chiffre d’affaires de près de 36 MMDH avec plus de 74 millions de clients en 2021

Selon un communiqué rendu public ce jeudi 17 février, le groupe Maroc Telecom, dont l’État marocain détient 22 % des actions, a réalisé un chiffre d’affaires (CA) de près de 36 milliards de dirhams (MMDH) en 2021, en baisse de 2,7 % (-2 % à change constant).

Dans le détail, les activités du groupe au Maroc ont généré un CA en baisse de 4,7 % par rapport à 2020, pénalisées principalement par le recul des activités du Mobile. “La dynamique de la Data Fixe (+7,6 %) compense partiellement la baisse des revenus du Mobile qui continuent de subir les effets des contraintes concurrentielles et réglementaires”, précise le communiqué.

Concernant le CA Mobile, il a reculé de 8,1 % par rapport à 2020, à 12,27 MMDH, en raison de la baisse des revenus sortants impactés par les contextes réglementaires et concurrentiels peu favorables et le recul des revenus entrants suite à la baisse des tarifs de terminaison d’appel national intervenue en décembre 2020. Pour ce qui est des activités Fixe et Internet, elles ont généré un CA de plus de 9,47 MMDH, quasi stable par rapport à 2020.

S’agissant des activités du groupe à l’international, le CA s’est élevé à 16,91 MMDH, en hausse de 1,5 % à change constant.

Plus de 74 millions de clients dans toute l’Afrique

Progressant de 1,8 %, la base clients de Maroc Telecom en 2021 a franchi la barre des 74 millions, répartis dans 11 pays, dont le Maroc. Cette hausse est tirée notamment par la croissance de la base clients des filiales, explique le groupe dans son communiqué.

Au Maroc, le parc Mobile s’est élevé à 19,9 millions de clients, en augmentation de 2,1 % sur un an. Concernant le parc Fixe, il a perdu 1,7 % pour s’établir à près de 2 millions de lignes à fin 2021.

À l’international, le parc Mobile a atteint 50.130.000 clients, répartis dans 10 pays africains, notamment la Côte d’Ivoire (plus de 10 millions), le Burkina Faso (plus de 10 millions), le Mali (plus de 8 millions), le Tchad (plus de 5 millions), le Bénin (plus de 5 millions), le Niger (plus de 3 millions), la Mauritanie (près de 3 millions), le Togo (plus de 2 millions), le Gabon (plus d’un million) et la Centrafrique (210.000).

Le parc Fixe, lui, s’est élevé à 350.000 abonnés, répartis entre le Mali (186.000), le Burkina Faso (76.000), la Mauritanie (57.000) et le Gabon (32.000), tandis que le parc Haut débit fixe s’est situé à 141.000 clients.

(avec MAP)