Édimbourg-Marrakech : Ryanair annonce une nouvelle liaison pour l’été 2022

Pour l’été 2022, le programme de la capitale écossaise offrira 250 vols hebdomadaires vers 65 liaisons au total, dont huit nouvelles destinations, à savoir Marrakech, Cork, Madrid, Nîmes, Bari, Palerme, Paris et Santiago, a indiqué la compagnie low cost dans un communiqué. Ce programme prévoit 50 vols hebdomadaires de plus qu’avant la pandémie, pour offrir aux résidents d’Édimbourg un choix abondant de destinations, a ajouté la même source.

Cité dans le communiqué, le directeur commercial de Ryanair Jason McGuiness a déclaré qu’“en tant que plus grande compagnie aérienne d’Europe et d’Édimbourg, Ryanair est heureuse de proposer le plus grand programme jamais réalisé à Édimbourg avec deux avions supplémentaires pour l’été 2022, pour un investissement supplémentaire de 200 millions de dollars”.

La flotte de Ryanair basée à Édimbourg passera ainsi à 10 appareils, dont 5 seront des Boeing 737 8-200, a relevé Jason McGuiness, notant que cette flotte plus importante offrira 65 liaisons au total, dont 8 nouvelles liaisons vers des destinations “passionnantes”.

Début février, le directeur général de l’Office national marocain du tourisme (ONMT), Adel El Fakir, avait tenu une rencontre avec le top management de Ryanair, avant d’annoncer dans un communiqué : “Pour l’été 2022 (avril-octobre 2022), la compagnie irlandaise compte finaliser sa programmation marocaine avec une capacité qui dépassera de plus de 50 % celle de la même période de 2019. La capacité en sièges sera donc en croissance sur la destination.”

La compagnie connecte le Maroc depuis 51 aéroports européens vers 10 destinations marocaines.

(MAP)