Nespresso Maroc mobilise autour du recyclage des capsules usagées grâce à une collaboration avec l’artiste Samy Snoussi. 

Mobilisé depuis 2003 en faveur du développement durable à travers son programme « Nespresso AAA Sustainable Quality» pour un développement durable, Nespresso fait aussi appel à l’art pour mobiliser les consommateurs de goût. En effet, la filiale marocaine a sollicité le designer marocain Samy Snoussi pour éveiller les consciences au recyclage des capsules de café usagées. « Travailler avec Nespresso Maroc, signifie pour moi un lien encore plus fort avec les matériaux », lance fièrement Samy Snoussi ! Il signe ainsi une œuvre authentique nommée « Une porte vers la durabilité », qui plaide en faveur du recyclage des capsules usagées. « Je voulais contribuer à ma manière et trouver un moyen d’utiliser les capsules usagées à la réalisation d’une œuvre artistique », explique-t-il.

L’œuvre consiste en un assemblage de 4.000 capsules café usagées, vidées, nettoyées, séchées et méticuleusement placées sur une porte traditionnelle marocaine. « C’est comme ouvrir la porte vers un nouveau monde de possibilités, c’est ouvrir la porte vers la durabilité », s’enthousiasme Samy Snoussi. L’ouvrage est actuellement exposé au sein de la boutique Nespresso Massira à Casablanca. Elle rappelle l’engagement de Nespresso en faveur d’une production atteignant les 100% de neutralité carbone sur l’ensemble de sa chaîne de valeurs.

En effet, l’entreprise est déjà pleinement engagée en matière d’approvisionnement en aluminium, une des matières nécessaires à la production des capsules. Et, grâce à son initiative « Aluminium Stewardship Initiative », cet approvisionnement est assuré. Au Maroc, Nespresso est fortement engagée dans la collecte et le recyclage des capsules usagées à travers des partenariats avec « Suez », qui recycle par exemple l’aluminium des capsules et aussi avec l’association « Terre et Humanisme », qui utilise le marc de café comme fertilisant. Les consommateurs sont invités à déposer leurs capsules usagées dans toutes les Boutiques Nespresso au Maroc.

L’ouvrage de Samy Snoussi représente une pierre supplémentaire à l’édifice de cette stratégie de recyclage en proposant une facette artistique du respect de l’environnement au Maroc. « C’est incroyable comme on peut redonner vie à quelque chose qui était auparavant un déchet et la transformer en quelque chose d’utile », conclut Samy Snoussi !