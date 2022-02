L’Unesco et Langages du Sud s’associent autour d’une série de livres pour enfants sur l’esclavage 

Pour la première fois, l’Unesco s’associe à une maison d’édition marocaine. Le projet est dirigé par le secteur des sciences humaines et sociales de l’organisation onusienne, et prend la forme d’une série de livres pour enfants, sous le thème de la mémoire de l’esclavage.

Plus largement, ce partenariat s’inscrit dans le cadre du projet international La Route de l’Esclave, lancé par l’UNESCO en 1994, qui ambitionne, depuis sa création, de “produire des connaissances innovantes, développer des réseaux scientifiques de haut niveau et soutenir des initiatives mémorielles sur le thème des esclavages, leurs abolitions et les résistances qu’elles ont générées”.

Sensibiliser dès l’enfance

C’est donc à travers les aventures de Bintou et Issa que les enfants pourront être sensibilisés à la mémoire et l’histoire de l’esclavage, mais aussi les grandes figures historiques, masculines et féminines, qui ont participé à la résistance ainsi qu’au long processus de l’abolition.

Selon nos informations, les six premiers titres de la série devraient être disponibles avant la fin de l’année 2022, tandis que les deux premiers sont attendus pour juin 2022. Quant à la distribution, la maison d’édition assure que ces livres seront tout autant destinés aux enfants du continent africain, qu’à ceux de la diaspora africaine et du monde entier.

“Cela faisait quelque temps que j’avais l’idée de mettre en place une collection jeunesse, qui explique aux enfants l’Histoire du continent africain, vue et racontée par le continent africain” Patricia Defever, directrice de Langages du Sud

Créée en 2012, Langages du Sud est une maison d’édition et de production casablancaise spécialisée dans le beau-livre. “Cela faisait quelque temps que j’avais l’idée de mettre en place une collection jeunesse, qui explique aux enfants l’Histoire du continent africain, vue et racontée par le continent africain”, explique Patricia Defever, cofondatrice et directrice de la maison d’édition.

Après plus d’un an de négociations avec la direction de La Route de l’Esclave de l’Unesco, le projet voit enfin le jour. Et si la littérature jeunesse demeure le parent pauvre du paysage du livre marocain, en termes de création mais aussi de diffusion, elle n’en perd pas son importance : “Ce genre de livre éducatif permet de réaliser un réel travail sur la sensibilisation au racisme ainsi qu’aux discriminations. C’est comme ça que l’on peut faire passer des messages”, affirme Patricia Defever.