Le tout nouveau realme 9 Pro Series arrive prochainement au Maroc

Une fois de plus, realme commercialise un appareil très élégant et hyper performant. Il s’agit d’un véritable concentré de technologies qui profite du fameux design » Dare to Leap » signé realme. C’est également le premier smartphone de milieu de gamme à être équipé de la très puissante caméra Sony IMX766 OIS, laquelle intègre l’excellent capteur d’image Sony IMX766. Cette caméra de pointe permet d’obtenir des clichés super larges de 1/1,56″, qui sont en outre sublimés par la présence d’un superbe objectif OIS. Le realme 9 Pro Series profite en plus commercialement de la fameuse collaboration paraphée entre realme et le média numérique et e-commerce HyperBeast.

A travers le realme 9 Pro Series, realme démontre, une nouvelle fois, sa capacité à produire des appareils dotés d’un design de premier plan. Le smartphone hérite de la signature unique Light Shift. Sa finition «bleu soleil levant» reproduit magnifiquement les effets d’un soleil qui se lève, sous une exposition normale au soleil ou aux UV. Ainsi , l’arrière de l’appareil passe du bleu au rouge en 3 secondes seulement. Grâce à l’ajout de matériaux photochromiques organiques OCA, l’arrière de l’appareil peut ainsi changer de couleur plusieurs fois de suite dans la journée. A ce titre, il convient de signaler que pas moins de 200 tentatives ont été nécessaires pour essayer de trouver le moyen idoine de « modifier » la structure moléculaire du corps du smartphone, de manière à ce que le matériau qui la compose puisse changer de couleur. Les ingénieurs de Realme ont ainsi réussi à ajouter, de manière très créative, une couche composite organique à la couche photochromique et au verre, laquelle a permis d’augmenter le taux de rendu des couleurs du smartphone à hauteur de

40%.

Côté performances, le realme 9 Pro Series reçoit un nouveau capteur, lequel est associé au tout nouveau processeur «MediaTek Dimensity920 5G» de 6 nm. La fréquence du GPU passe ainsi de 2,4 GHz à 2,5 GHz, ce qui augmente de 4 % les performances des cœurs uniques. Pour les gamers, le GPU Mali-G68 MC4 permet d’améliorer leurs performances de jeu de 9 %. Les utilisateurs peuvent ainsi photographier jusqu’à 35 % de détails en plus par rapport aux puces Dimensity de la génération précédente. Comparé au Snapdragon 695 5G, qui est installé dans le Redmi Note 11 Pro 5G, le Dimensity 920 5G triomphe sur presque tous les aspects. Lors du test AnTuTu, le realme 9 Pro + 5G a obtenu un score de 501 281. A l’issue du test GeekBench, le realme 9 Pro + 5G a caracolé en tête, avec un score monocore de 44 % et un score multicore de 51 %.

La série realme 9 Pro, qui est le dernier chef-d’œuvre des produits realme Hero, apportera des expériences nouvelles et encore plus abouties aux utilisateurs. Pour plus d’informations, suivez nous sur @realmeMaroc.