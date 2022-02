L’année 2021 fut une année particulièrement remplie pour ABL Aviation

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel

Malgré un contexte COVID19 peu propice, ABL Aviation a réussi à achever l’année 2021 en beauté, réalisant, tout au long de l’année écoulée, des opérations de livraison à distance à la fois fructueuses et innovantes. Ainsi, ABL Aviation a pu conclure avec succès sa troisième livraison électronique (à distance) de deux avions Airbus A350 pour le compte de la compagnie aérienne Lufthansa. Gérée efficacement et sur un très court délai (moins de trois semaines seulement après que ABL ait été mandatée), cette transaction avait été conclue dans un contexte de demande croissante des compagnies aériennes pour des avions à fuselage étroit plus récents et plus économes en carburant, notamment sur fond d’anticipation d’une reprise des voyages court-courriers et intérieurs.

Cette opération est également venue s’ajouter à d’autres qui furent achevées avec succès en 2021 et qui s’étaient soldées par la livraison de 8 avions Airbus A220 en tant que JOL (Japeness Operating Lease) pour le compte d’une des plus grandes compagnies aériennes des Etats Unis d’Amérique. ABL Aviation a été la première société à commercialiser l’A220 sur le marché japonais, ce qui s’est avéré un énorme succès car ça reflète à la fois l’approche innovante d’ABL Aviation en matière de financement et sa résilience avec des niveaux d’activité élevés et des transactions réussies, malgré l’incertitude économique persistante.

Ces livraisons électroniques réussies ont permis de refléter l’accent mis par ABL Aviation pour encourager les solutions axées sur la technologie et garantir que l’industrie aéronautique puisse continuer à innover. Elles ont en outre permis de démontrer que, vu le contexte pandémique actuel, la livraison électronique permettait plus que jamais de garantir un environnement de travail sûr à la fois pour les investisseurs, les clients et les employés, en plus d’être nettement plus respectueuse pour l’environnement.

Au début du Covid 19, ABL Aviation a également pu structurer sa première opération JOLCO (Japeness Operating Lease with call option), laquelle fut assurée par le Aircraft Finance Insurance Consortium (AFIC). Grâce à cette opération, la compagnie EL AL Israel Airlines Ltd. a réussi à financer à 100% l’acquisition d’un tout nouveau B787-8. Les fonds nécessaires à cette acquisition lui ont été octroyés par la compagnie aérienne par des investisseurs japonais et par une banque japonaise assurée par Sompo Japan Nipponkoa Insurance (« SJNK »).

En outre, l’année 2021 fut celle où ABL Aviation a annoncé la création d’une coentreprise avec Ellington Management Group (« Ellington »), un gestionnaire d’investissements alternatifs. La nouvelle coentreprise ciblera 800 millions de dollars d’actifs aéronautiques et cherchera à générer des rendements attractifs. ABL Aviation continuera ainsi à agir en tant que gestionnaire d’actifs, tandis qu’Ellington lui fournira un soutien financier et stratégique.

Commentant toutes les transactions novatrices que sa société a pu accomplir tout au long de l’année écoulée, Ali Ben Lmadani, CEO d’ABL Aviation, a déclaré : « Nous sommes ravis d’avoir réussi à mener autant de réalisations qui reflètent plus que jamais l’approche innovante suivie par ABL Aviation en matière de financement et de résilience, et qui a permis d’entreprendre en permanence des transactions réussies, malgré l’incertitude économique actuelle. ABL Aviation s’est toujours efforcé de développer des solutions technologiques de pointe qui nous ont permis de continuer à organiser des transactions vitales pendant cette période et d’être au cœur de la récente augmentation de l’activité du secteur et de la demande d’avions. »

Dirigée par son fondateur et CEO Ali Ben Lmadani, ABL Aviation porte son volume d’investissement à plus de 2.9 Billions de dollars. Visionnaire et dynamique, Ali Ben Lmadani possède à son actif plus de 12 années d’expérience dans le secteur de la finance d’entreprise, notamment dans le domaine de la gestion de groupes d’investissement relative aux secteurs de l’aviation, de l’immobilier, de l’hôtellerie, du transport maritime et des équipements. Fort d’une expérience réussie en matière de mobilisation d’investissements substantiels pour chacun des secteurs susmentionnés, Ali a su très tôt nouer des collaborations très réussies avec des investisseurs clés dans le secteur en pleine expansion du leasing aérien commercial.