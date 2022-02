Emirates lance un salon d’aéroport pour enfants non accompagnés

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel

Les parents ou tuteurs ayant réservé à l’avance le service pour mineurs non accompagnés peuvent déposer les jeunes voyageurs au terminal 3 de l’aéroport de Dubaï ; l’équipe d’Emirates les enregistrera sur le vol depuis ce salon nouvellement aménagé. L’espace est situé entre les halls d’enregistrement de la Classe Économique et celui de la Classe Affaires et Première Classe.

Une fois les formalités d’enregistrement effectuées, l’un des membres de l’équipe des services aéroportuaires d’Emirates escorte les jeunes voyageurs lors des contrôles d’immigration et de sécurité, jusqu’à leur salon d’embarquement dédié dans le hall côté piste, puis du salon à la porte d’embarquement.

Les jeunes voyageurs bénéficient d’un embarquement prioritaire, et le personnel de bord d’Emirates les accueille à la porte de l’avion, les aident à trouver leur siège et à s’installer. À bord, des repas sont spécialement préparés pour les enfants. Ils ont également à disposition des jouets, des activités et des écouteurs adaptés pour profiter de plus de 50 films Disney et de plus de 130 chaînes de télévision pour jeunes voyageurs.

Emirates offre actuellement comme cadeaux à bord aux jeunes voyageurs des jouets et des sacs inspirés de l’Expo 2020 de Dubaï et représentant le personnel d’Emirates. Tous les jouets et sacs sont composés de matériaux recyclés, les sacs étant fabriqués à partir de bouteilles en plastique 100% recyclées.

Les jeunes voyageurs seuls ayant un vol avec correspondance à Dubaï sont également encadrés pendant toute leur escale. Les personnels au sol d’Emirates les accueillent et les escortent depuis leur vol jusqu’à l’un des salons qui leur sont dédiés, pendant qu’ils attendent leur prochain vol.

Les services d’Emirates pour les mineurs non accompagnés doivent être réservés avant le voyage et sont disponibles pour les enfants âgés de 5 à 11 ans voyageant sans adulte. Le service peut également être réservé pour les jeunes voyageurs âgés de 12 à 15 ans. Plus d’informations sont disponibles sur le site Emirates.com/ma/family.