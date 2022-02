Ce qu’il faut savoir sur la participation marocaine au sommet UA-UE

Où et quand se tient le sommet UE-UA ? La prochaine rencontre UE-UA se tiendra à Bruxelles, capitale européenne, sur deux jours les 17 et 18 février. La première édition de cette rencontre s’est tenue au Caire et la dernière en date s’est tenue à Abidjan. Il s’agit de la première édition à se tenir en territoire européen.

Qui représentera le Maroc ? Selon nos informations, le roi Mohammed VI a chargé le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, de le représenter lors de ce sommet. Depuis ce début d’année, c’est la deuxième fois que le diplomate représente le souverain à l’occasion des grands rendez-vous continentaux.

Que fera le Maroc ? Le sommet UA-UE a été placé sous la thématique “Afrique et Europe : deux continents avec une vision commune pour 2030”. Parmi les thématiques communes qui seront abordées, celle de la migration. À ce titre, le Maroc participera à une table ronde consacrée au sujet aux côtés du Portugal, de l’Autriche et du Bénin. Contrairement à ce que d’autres médias ont affirmé, cette rencontre ne verra pas la participation de l’Espagne et ne devrait donc pas être le théâtre d’un premier contact Maroc-Espagne post-crise.

Quels sont les autres enjeux de ce sommet ? Un autre enjeu concerne tout simplement la participation à ce sommet des représentants du Polisario et plus particulièrement celle de son chef Brahim Ghali. L’homme fait, pour rappel, l’objet de poursuites en Espagne, pays membre de l’UE, pour séquestration, torture ou encore usurpation d’identité. Des députés européens, tout comme des journalistes présents sur place, ont questionné la présence du leader du mouvement séparatiste.

How could @JosepBorrellF the EU welcome leaders of the armed separatist #Polisario group, some of whom, in addition to the embezzlement of EU funds are being prosecuted in a MS of the EU, for despicable crimes such as rape, forcible confinement, torture and execution?

— Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) February 10, 2022