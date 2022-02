REALITES AFRIQUE annonce le lancement de GARDENIA PARC ZENATA, son nouveau projet de standing en front du parc central de l'éco-cité

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel

Avec un investissement de plus de 375 MDH, ce nouveau projet matérialise les ambitions de REALITES au Maroc et intervient dans un contexte d’accélération des investissements du groupe. En effet 2021 a été marqué par le lancement réussi du grand projet multi-usage Uptown Casa Anfa (hôtellerie, résidentiel et bureaux), ainsi que par le démarrage des travaux de l’emblématique Lincoln Casablanca A Radisson Collection Hotel.

Gardenia Parc Zenata marque l’ambition de REALITES de créer une offre résidentielle nouvelle génération, adaptée à la classe moyenne urbaine, tout en s’inscrivant dans une démarche de développement durable, respectueuse de l’environnement et en ligne avec le positionnement de l’Eco Cité.

Fruit de la collaboration avec l’agence d’architecture YN Studio, Gardenia Parc Zenata est basé autour d’une réflexion centrée sur l’usager, ses besoins, ainsi que l’évolutions des modes de vie, en période post pandémie. Doté d’une architecture bioclimatique, il bénéficie d’études de conceptions pointues portées par l’expertise du groupe en Maîtrise d’Ouvrage et Maîtrise d’Usage.

Avec une position stratégique en front du parc central de Zenata, poumon vert de 8 hectares, et à 300 m de la plage, Gardenia Parc Zenata jouit d’une excellente connectivité à la route côtière, ainsi qu’à l’autoroute Casa-Rabat via l’échangeur desservant Zenata. Une localisation à distance idéale entre Ain Sebaa et Mohammedia, dans un environnement aussi naturel qu’urbain où la mobilité douce est facilitée par de nombreuses solutions innovantes et écologiques (tramway, pistes cyclables, etc.)

Articulé autour d’un cœur d’îlot entièrement végétalisé, le projet offrira à ses futurs résidents un cadre de vie privilégié et serein dans une résidence fermée et sécurisée avec des jardins communs, 2 piscines idéalement orientées, des coins lectures, ainsi qu’un espace yoga. De larges ouvertures, jardins privatifs et terrasses, apportent de la lumière et prolongent l’expérience dans les intérieurs.

Répartis intelligemment pour maximiser l’ensoleillement, les appartements du F2 au F4 offrent des intérieurs modernes et optimisés. Des prestations premium sont de mise. De l’isolation thermique et acoustique, en passant par les cuisines équipées au matériaux nobles soigneusement sélectionnés, tout a été pensé pour un confort d’usage au quotidien dans des lieux de vie chaleureux et durables.

Fidèle aux valeurs d’éthique et de transparence du Groupe REALITES, la commercialisation de Gardenia Parc Zenata se fera dans le respect des dispositions de la loi VEFA (Vente en Etat Futur d’Achèvement).