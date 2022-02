Ibis Rabat Agdal  souffle sa cinquième bougie

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel

Situé à proximité de la nouvelle gare TGV, l’ibis Rabat Agdal est idéalement positionné. En effet, il convient aussi bien aux professionnels qu’aux familles désireuses de séjourner en plein centre de la capitale. Doté de tous les avantages de l’enseigne, l’établissement offre 170 chambres, toutes connectées et équipées d’un mobilier cosy, confortable et moderne, notamment une literie exclusive signée Sweet BedTM by ibis.

Dès son ouverture, l’ibis Rabat Agdal s’est imposé comme la nouvelle référence de sa catégorie et au-delà. « Une telle qualité de prestation a d’emblée permis de remplacer l’approche classique et purement fonctionnelle d’un l’hôtel économique par une toute nouvelle approche qui est davantage fondée sur l’esprit de service», a déclaré Jabir Bendaoud, directeur général de l’hôtel. « L’une des particularités les plus importantes de cet hôtel, c’est l’engagement de son personnel qui s’attelle à apporter satisfaction à tous les clients», a-t-il ajouté.

En cinq ans, l’ibis Rabat Agdal a abrité plusieurs conférences et événements conséquents, devenant notamment, en avril 2019, la plateforme de rencontre incontournable pour de nombreux artistes suite au lancement du concept IBIS Music Tour. Ce dernier est un programme novateur et précurseur en matière artistique, initié en partenariat avec 4th floor Creative Group (Sony Music UK), Spotify et le festival de Sziget. Il vise à promouvoir de jeunes artistes par le biais d’une tournée dans les hôtels Ibis à travers le monde. Grâce à ce projet, neuf artistes, dont le chanteur marocain Qaayel, ont été sélectionnés pour se produire sur l’« Europe Stage », l’une des plus prestigieuses scènes du Sziget Festival sponsorisée par Ibis.

L’ibis Rabat Agdal a également fait sa renommée en étant le lieu d’hébergement incontournable lors d’événements sportifs. En effet, les équipes de football nationales ainsi que des clubs étrangers y sont régulièrement logées. Lors du marathon international de Rabat, en avril 2019, 90 athlètes internationaux y ont séjourné. Et durant le Grand Prix de Karaté, en avril 2018, près de 17 équipes internationales y ont été accueillies.

L’ibis Rabat Agdal est aussi engagé humainement. Entre 2018 et 2019, afin de soutenir l’une de ses collaboratrices dont l’enfant est atteint de myopathie, Jabir Bendaoud et son équipe, ont décidé de s’investir durant deux ans avec l’Association marocaine contre les myopathies, en accueillant notamment de nombreux enfants touchés par cette maladie.