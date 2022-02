ElGrandeToto atteint de nouveaux sommets

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel

Commentant le travail colossal réalisé sur son dernier clip, ElGrandToto confie que « la réalisation de ‘’Salade Coco’’ a été un véritable défi. Nous sommes partis sur une piste créative beaucoup plus ambitieuse que celles adoptées pour mes précédents clips. Par moments, je me demandais si nous n’avions pas été trop ambitieux ! Heureusement pour nous, les équipes de TarTar et plus particulièrement le producteur, Karim Kaissoumi, m’ont rassuré par leur maîtrise du métier et leur professionnalisme ». Ajoutant que : « Pour un artiste, l’important est de trouver de bonnes idées et de se donner à 200% pour faire un produit qui soit à la hauteur des attentes du public. Mais on se pose rarement la question de comment les concrétiser. Avoir l’agence Tartar comme producteur et Puma Maroc comme sponsor a été un facteur décisif pour le succès de ce nouveau titre. Dieu merci, nous y sommes parvenus ! ».

Depuis quelques mois, ElGrandeToto joue dans la cour des grands. Son album « Caméléon » a fait de lui l’artiste le plus écouté au Maroc et dans le Monde Arabe en 2021 sur la plateforme de streaming Spotify. Il est aujourd’hui l’artiste arabe le plus streamé au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, dépassant depuis Mars dernier les 50 millions de streams.

Récemment, ElGrandeToto a collaboré avec le géant chinois de la téléphonie mobile Huawei, pour la promotion de leur toute nouvelle enceinte son « Sound Joy ».