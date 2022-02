BADR LIL ISKANE lance un nouveau projet à MENARA CITY MARRAKECH

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel

Depuis la création du Groupe, l’ambition et l’objectif ultimes sont restés les mêmes, ceux de trouver des solutions aux problématiques majeures liées au logement résidentiel au Maroc. Et cela ne peut se concrétiser sans se mettre à la place du client et penser à la qualité de vie de chacun, quel que soit le projet et sa destination, le client reste au cœur de toutes les préoccupations.

Grâce à des équipes passionnées par leur métier et jouissant de compétences avérées, Groupe Badr Lil Iskane a érigé la promotion immobilière en véritable défi humain.

La proximité, l’expertise et l’innovation sont des valeurs auxquelles le Groupe attache une haute importance, ce qui constitue un socle commun et fédérateur, incarnant engagements vis-à-vis des parties prenantes internes et externes.

LE PROJET MENARA CITY

-Badr Lil Iskane lance un nouveau projet à Marrakech : Menara City

-Le projet s’étend sur 15 Ha, il comporte une majorité de logements sociaux, en plus de lots de terrains et de duplex

-Il se situe à 3km de l’aéroport Marrakech Menara, sur la route de Guemassa

-Projet unique qui se veut une ville complète et indépendante. Il ambitionne d’offrir à ses propriétaires toutes les commodités nécessaires à une vie digne et confortable.

-Il comporte mosquée, commerces de proximité, clinique, annexe administrative, centre commercial, hammam, piscines, espaces verts, circuits de course et de vélo…

-Choix de matériaux, agencement et aménagement de qualité, pré-installation de la climatisation centrale, cuisine équipée…

Badr Lil Iskane organise un événement à l’occasion du lancement de son nouveau projet

– Journées Portes Ouvertes les 10-11 et 12 février

– Soirée Gala le 12 février en présence des parties-prenantes du projet, de figures reconnues sur la scène marocaine, ainsi que les plus importants clients du Groupe

Vision et objectif du Groupe Badr Lil Iskane

Mettre à la disposition des clients ; des logements, des locaux commerciaux et des lots qui répondent parfaitement à leurs budgets, à leurs attentes, mais surtout à une qualité supérieure répondant aux normes internationales en vigueur.

Projets en cours du GROUPE BADR LIL ISKANE

Oum El Rabii

Appartements de 1 à 3 chambres

Appartement de standing, de 53m² à 96m²

Finitions de qualité

Parking en sous-sol

Cuisine équipée

Résidence sécurisée

Climatisation centralisée

Ascenseur

Oceanic

Un projet balnéaire véritablement pieds dans l’eau, en front de l’Océan Atlantique, où vous serez en parfaite harmonie avec la nature.

Chaque mètre carré y est conçu pour assurer un confort idéal, un bel épanouissement pour toute la famille, sans sacrifier votre budget.

En rez-de-jardin, rez-de-chaussée ou R+1, les appartements d’Oceanic vous font profiter de grandes ouvertures et de terrasses spacieuses et ensoleillées qui baignent votre intérieur d’une lumière naturelle et abondante. Avec des superficies allant de 60 à 90 m2, les espaces de vie évoluent naturellement pour s’intégrer dans leur environnement.

Vous y trouverez une équité dans le bonheur, entre espaces verts, jardins communautaires, commodités de proximité et espaces de loisirs qui comblent toutes les passions.

Profitez d’une sérénité sans égal au sein d’un parc clos, sécurisé et arboré, construit autour de nombreuses piscines, dont une de 200 mètres de long avec une architecture linéaire qui plongera votre esprit de quiétude et calme face à l’Océan et sa magnificence

Et pour le confort des dames, Oceanic leur dédie toute une piscine ensoleillée et en altitude, rien que pour elles. Pendant ce temps, les enfants pourront profiter des nombreuses activités offertes par le club enfant de la résidence, pour développer leur créativité et nourrir leur imagination.

Riche de nombreuses commodités, de commerces de proximité et offrant une infrastructure sportive idéale, c’est un complexe résidentiel qui allie quiétude et dynamisme dans un bel équilibre. Novateur et raffiné, Oceanic vous offre un style de vie moderne tout en préservant votre tranquillité.