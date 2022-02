“Trois filles d’Eve”, de Elif Shafak : une société en question

Peri est mariée à un riche promoteur.

Au cours d’un grand dîner dans une somptueuse villa du Bosphore, chacun commente les événements dramatiques que vit la Turquie. Peri, elle, se remémore sa jeunesse, les affrontements entre son père laïc et sa mère très pieuse, puis entre ses deux amies lorsqu’elle était étudiante à Oxford : Shirin, Iranienne émancipée, et Mona, musulmane pratiquante et féministe.

Elle repense aussi à Azur, le flamboyant professeur de philosophie qui les a réunies.

Au fil des souvenirs, cette soirée fera surgir les impasses dans lesquelles se débat la société turque, coincée entre tradition et modernité.

«Trois filles d'Eve»

Trois filles d’Eve, de Elif Shafak, éditions J’ai Lu (2019).

