Mediamatic, agence leader dans le domaine du média digital au Maroc annonce son adhésion à l'Interactive Advertising Bureau (IAB GCC) en tant que premier membre marocain.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel

L’IAB compte à ce jour plus de 40 sociétés membres, notamment les agences, les éditeurs et les annonceurs, tels que Facebook, Google, Amazon, Havas media, Dentsu Aegis Network, Digitas, MBC Group, Anghami….

Son objectif est de développer l’industrie de la publicité numérique en soutenant des initiatives qui contribuent à une croissance durable pour résoudre les besoins spécifiques de l’industrie de la région MENA.

En rejoignant l’IAB GCC, l’agence Mediamatic participera avec les acteurs régionaux de l’écosystème, à la responsabilisation du secteur avec la mise en avant des bonnes pratiques en lien avec les autres associations professionnelles et les pouvoirs publics de la région.

A travers cette collaboration, mediamatic a pour ambition d’aborder les défis et les opportunités d’une industrie qui se réinvente rapidement et continuellement. Cela favorise le développement de l’agence tout en lui conférant des outils exclusifs et un tout nouveau réseau de partenariat à travers la région du Golfe. Les acteurs du digital au Maroc doivent être constamment à la recherche d’opportunités de collaboration avec l’industrie pour le développement des programmes d’apprentissage, afin d’élargir la compréhension du marché sur la manière dont les meilleures pratiques contribuent au succès de leur entreprise, et de susciter l’innovation et les partenariats à travers la région pour aider les startups et les entreprises à trouver des solutions stratégiques et à améliorer leur présence en ligne.

“C’est un honneur pour nous de faire partie d’une institution internationale aussi prestigieuse. Face aux nombreuses mutations que connaît le secteur, il est plus que jamais important de structurer et normer la communication sur internet » déclare M. Hamza Fqih Berrada, CEO & CMO de l’agence Mediamatic. Il a ajouté « Nous avons voulu rejoindre l’IAB pour contribuer à la croissance de l’économie de la publicité numérique dans la région MENA en partageant nos expériences et en veillant à élever les normes de l’industrie au Maroc et dans toute la région ».

“Nous aspirons à mieux comprendre les comportements et usages des internautes grâce au travail remarquable des commissions et des forces opérationnelles de l’IAB qui travaille étroitement avec ses partenaires pour démontrer le développement dans cette industrie dynamique. Notre objectif est d’aider les acteurs du secteur à abandonner les anciens modèles pour réinventer de nouvelles méthodes de travail et améliorer la relation », a affirmé M. Gilles Sindila, CEO & Responsable de Digital Ad Operations chez Mediamatic