“Devenir anthropologue chez soi”, le parcours de Hassan Rachik

Le débat quant à la position sociale de l’anthropologue ne porte plus seulement sur l’ailleurs (l’Occident),

le lointain et le regard éloigné mais aussi sur l’ici, le proche, le familier et le regard complice. Se pose une nouvelle question dans l’histoire de l’anthropologie : comment un anthropologue chez soi interprète-t-il sa propre culture ?

À travers une restitution réflexive et minutieuse de sa pratique de terrain, de ses conversions disciplinaire et théorique, Hassan Rachik vise un degré d’abstraction qui permet de comparer avec d’autres expériences et de répondre à des questions théoriques, ethnographiques, politiques et éthiques en rapport avec le devenir du métier d’anthropologue.

Dans ce livre, Hassan Rachik revient sur son parcours consacré à l’observation de la société, qui s’étale sur quatre décennies, pour examiner ce que devenir et être anthropologue chez soi veulent dire.

