Défier les “hudud” avec “Fatema Mernissi, le fil invisible du féminisme”

L’auteur nous fait entrer dans le monde de Fatema Mernissi, en tant qu’intellectuelle,

sociologue, féministe et écrivaine, par le biais de la broderie et du tissage qui sont des pratiques qui semblent répétitives, à première vue ancrées dans la société traditionnelle, mais sont pourtant abordées par Fatema Mernissi, comme moyen d’expression d’une rébellion des femmes et d’une quête de libération des hudud (frontières ou limites) imposés par la société patriarcale.

C’est en psychanalyste et en fils de brodeuse que l’auteur a tenté de rendre visible la démarche de Fatema Mernissi. Ce fil emprunte une voie qui sort des hudud d’un discours séculaire.

«Fatima Mernissi, le fil invisible du féminisme»

