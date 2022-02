Fausse collecte de dons, faux comptes sur les réseaux sociaux : les autorités préviennent quant à une instrumentalisation de la mort du petit Rayan

Le communiqué de la province a rappelé que les opérations et procédures d’appel à la générosité publique, ainsi que les diverses initiatives visant à collecter des dons et à fournir des aides, sont régies et réglementées par les dispositions légales nationales, afin de protéger les catégories qui pourraient être affectées par ces pratiques, y compris la famille de feu Rayan, dans ce cas, conformément à l’article premier de la loi relative à l’organisation des appels à la générosité publique.

Dans ce contexte, la même source a précisé que la famille de feu Rayan, consciente de ces agissements, refuse l’instrumentalisation, par certains, de ces circonstances, sous prétexte de lui fournir des aides.

Face à cette situation, insiste le communiqué, tout un chacun est appelé à respecter les textes juridiques et à signaler aux autorités compétentes les pratiques contraires à la loi en la matière, lesquelles portent atteinte aux traditions authentiques du peuple marocain dans le domaine de la solidarité.

(avec MAP)