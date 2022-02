Parlement : que retenir du grand oral d'Aziz Akhannouch sur la politique culturelle ?

Lors de la séance plénière mensuelle des questions orales adressées au chef du gouvernement, Aziz Akhannouch s’est longuement félicité des “réalisations” de la Fondation nationale des musées (FNM), dirigée par Mehdi Qotbi. “La fondation n’a pas seulement instauré une nouvelle gouvernance culturelle, mais a enrichi le paysage culturel national et créé des liens entre le patrimoine et l’histoire riche et contemporaine du royaume”, s’est réjoui Akhannouch.

Quelles mesures pratiques ?

Quant aux mesures pratiques adoptées par son gouvernement, Aziz Akhannouch en a cité trois essentielles :

La création du label “Patrimoine culturel immatériel”, qui concerne les différentes composantes du patrimoine culturel national.

La création du label “Musée du Maroc”, attribué par la FNM aux musées privés, selon un cahier des charges. “L’attribution de ce label permet aux musées privés de bénéficier de subventions étatiques, de l’accompagnement technique et scientifique de la Fondation nationale des musées”, a expliqué le chef du gouvernement.

Le renforcement de l’infrastructure culturelle, en vue de minimiser les contrastes territoriaux. Pour ce, Akhannouch a promis la couverture de l’ensemble du territoire national par les établissements culturels de proximité et une diversification de l’offre.

Il a également annoncé la préparation, par le département de la Culture, d’un projet de décret relatif à la création et l’organisation d’une fondation de soutien aux artistes marocains, mais sans donner plus de détails.

Les députés de marbre face aux “efforts du gouvernement”

Quant aux députés, ils n’étaient pas satisfaits de la situation du secteur culturel. “Alors que le royaume accumule des réalisations aux niveaux économiques, diplomatiques, politiques et sécuritaires, on note une régression remarquable dans le domaine artistique et culturel”, a lancé la députée RNI (et actrice) Fatima Khair. Elle a également dénoncé les fermetures continues des salles de cinéma, ainsi que l’état des théâtres, privés des moyens nécessaires pour l’action créative.

Pour rappel, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication Mehdi Bensaid a signé, le 27 janvier à Rabat, un accord avec la Fédération des industries culturelles et créatives (FICC). L’objectif était de renforcer la coopération entre le ministère et la fédération pour le développement du domaine des industries culturelles et créatives.