Nexans Maroc : Selma Alami nommée à la tête du groupe

Dans un communiqué publié lundi 31 janvier, le groupe Nexans Maroc a annoncé la nomination de Selma Alami en tant que directrice générale succédant à Karim Bennis, à la tête du groupe depuis 16 ans.

Ce dernier s’est félicité du choix de Selma Alami pour prendre la tête de l’un des géants de l’industrie du câble au royaume : “Mme Alami est un parfait exemple de la promotion interne prônée par Nexans Maroc qui a toujours placé l’humain et la diversité au cœur de ses priorités, privilégiant ainsi la compétence, la performance et l’épanouissement de ses collaborateurs.”

Lors de la cérémonie de nomination, la nouvelle patronne a insisté sur la question écologique : “L’urgence écologique fait partie des priorités immédiates de Nexans Maroc, et c’est dans ce cadre que nous inscrivons aujourd’hui notre action qui vise à répondre aux questions liées à l’environnement par l’accélération de la transformation de nos sites en industrie 4.0”, promet-elle.

Pour rappel, Nexans est un fabricant français de matériel électrique présent dans le marché marocain depuis 1947, qui opère dans les marchés d’infrastructures, de l’industrie et du bâtiment. Le groupe dispose de deux sites de production au Maroc et compte plus de 675 employés.