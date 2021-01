NEXANS inaugure au Maroc une nouvelle usine de production d’accessoires de câbles à fibre optique

C e contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Située dans la zone d’accélération industrielle Nouaceur, dite Midparc, cette nouvelle usine Nexans Interface Maroc produira des accessoires de connectorisation de câbles à fibre optique pour les applications FTTH (Fiber to the Home, fibre optique jusqu’au domicile), 5G, data center et LAN (réseau informatique local).

Cette usine permettra au Groupe Nexans d’augmenter sa capacité de production, tout en élargissant sa gamme de produits, et en proposant de nouveaux services pour mieux satisfaire ses clients : services d’optimisation de la supply chain, de précâblage de composants et de connectorisation de câbles. Elle servira le marché européen, ainsi que le marché nord-africain.

À cette occasion, M. Moulay Hafid Elalamy a souligné que “ce nouvel investissement au Maroc du leader industriel Nexans, en phase avec la stratégie européenne de rationalisation de la supply chain, témoigne de la compétitivité du Maroc et de la résilience du secteur industriel national dans ce contexte de crise”. Le ministre a ajouté que “ce projet contribuera à répondre à la demande croissante en solutions de connectivité avancée et à renforcer le positionnement de la base industrielle marocaine sur des technologies de pointe”.

“Cet investissement permet de poursuivre notre stratégie de développement dans cette région à forte croissance et d’avoir une présence locale sur le marché nord-ouest africain”, souligne Julien Hueber, Executive Vice President du Business Group Industry Solutions & Projects de Nexans. “Cette nouvelle unité de production illustre la volonté du Groupe de mieux servir ses clients, en améliorant notre réactivité, la qualité de nos produits et en offrant des services avec notre gamme de produits télécoms et datacom.”

Ce nouveau site, édifié sur un terrain de 6000 m², compte 3000 m² d’atelier de production et emploiera entre 250 et 300 personnes à l’horizon 2022. Le Groupe Nexans compte aujourd’hui cinq sites au Maroc.