Visa et le Centre Monétique Interbancaire (CMI) s’associent ensemble pour lancer les paiements B2B au Maroc

« Grâce à cette initiative qui est la première du genre au Maroc, CMI confirme plus que jamais son engagement à accompagner les distributeurs de produits de grande consommation et les grands comptes, en soutenant ainsi l’évolution de leur chiffre d’affaires de manière à la fois sécurisée et innovante”, a déclaré Ismail BELLALI, Directeur Général chez CMI. “En équipant les marchands avec des solutions exclusives telles que PayByMail ou avec des smart terminaux Android, le CMI contribue efficacement à l’accélération de l’inclusion financière auprès des petits commerces, mais aussi à la réduction de la circulation du cash», a-t-il ajouté.

Acquéreur le plus important du marché et leader historique des paiements au Maroc depuis 2004, CMI est le partenaire de confiance des entreprises et des commerçants marocains. Grâce à son expertise et à sa parfaite maîtrise des technologies les plus avancées du secteur du paiement électronique, CMI développe et gère les échanges monétaires numériques entre particuliers, commerçants, e-commerçants, établissements bancaires et administrations publiques.

Le récent partenariat qui a été paraphé entre Visa et CMI contribuera à la réalisation du programme d’inclusion financière du Maroc et accélérera l’adoption des paiements, tout en soutenant le programme de la banque centrale et en optimisant la numérisation des paiements.

» L’un des principaux avantages des paiements numériques c’est que ces derniers permettent aux entreprises de se concentrer sur les services qu’elles fournissent plutôt que sur la réalisation de leurs transactions financières. L’accélération de la substitution des paiements en espèces en paiements numériques garantira une expérience à la fois transparente et sécurisée pour tous les titulaires de cartes. » a déclaré Sami ROMDHANE, Directeur Général de Visa International Maroc. « Visa est fier d’avoir scellé ce partenariat et travaillera aux côtés de CMI et des émetteurs pour le lancement des paiements B2B au Maroc. Nous sommes impatients de collaborer avec nos partenaires locaux pour la mise en place de cette initiative, de même que nous réitérons notre engagement à toujours contribuer au développement du marché à travers le déploiement de nouvelles solutions encore plus innovantes. »

« Les solutions de paiement numérique sont évolutives et personnalisables peu importe la taille de l’entreprise. Ce partenariat permettra à de nouvelles technologies telles que Scan to Pay et Tap-To-Phone de pénétrer le marché marocain et de contribuer à la numérisation des paiements des PME au Maroc », a déclaré Sami ROMDHANE, Directeur Général de Visa International Maroc. « Nous allons accentuer nos discussions avec les commerçants et avec les entreprises de plus grandes tailles dans le but de parvenir à mieux situer leurs besoins et à les soutenir davantage grâce à nos solutions VBS. Bien entendu, le renforcement des capacités de Visa dans ce sens se fera par le biais d’une collaboration poussée avec nos différents partenaires. »