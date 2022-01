Switch, la nouvelle campagne de LG qui invite les consommateurs à opter pour un mode de vie plus sain

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel

En effet, un déclin significatif des activités physiques, y compris les loisirs et les activités sociales, a été constaté. Ainsi, la qualité de vie et la santé mentale ont grandement diminué après le passage de la pandémie. Afin d’y remédier, de nombreuses personnes s’intéressent de plus en plus à leur bien-être et s’efforcent d’adopter les bons réflexes et les bonnes solutions pour maintenir un mode de vie plus sain.

En réponse à cela, LG définit le mode de vie sain comme étant un point crucial dans sa stratégie. Il est donc devenu essentiel pour la marque de privilégier une approche qui vise à protéger ses consommateurs et préserver leur santé et bien-être.

Ainsi, dans le cadre de sa nouvelle campagne Switch, LG invite les consommateurs à opter pour un mode de vie sain grâce à une multitude de produits innovants à la pointe de la technologie visant à améliorer la vie quotidienne, favoriser le bien-être et in fine, garantir la durabilité. Fidèle à sa devise « Un avenir meilleur commence par un meilleur vous », LG œuvre pour contribuer à un mode vie plus sain avec des initiatives qui mettent la santé au premier plan.

LG Switch, pour des aliments plus sains

Il est indubitable que manger sain passe d’abord par des aliments sains. S’assurer donc que ces derniers peuvent être consommés sans risque est un impératif absolu. Dans ce sens, il existe une myriade de solutions pensées par LG afin de conserver les aliments frais plus longtemps. La technologie LINEARCooling™, par exemple, permet de maintenir les aliments à une température constante de 0,5 degré, 24h/24. Ou encore la fonction DoorCooling™ qui assure un refroidissement homogène en refroidissant le réfrigérateur 32 % plus vite.

Enfin, des solutions comme Hygiene fresh™ purifie l’air du réfrigérateur, réduisant ainsi les bactéries et particules responsables des mauvaises odeurs.

LG Switch, pour des vêtements plus sains

Pour garantir que les vêtements portés sont aussi hygiéniques que possible, il n’est pas seulement question de les laver aléatoirement. En particulier si des membres du ménages sont allergiques au pollen ou souffrent d’asthme, il est indispensable que les habits soient nettoyés correctement. Grâce aux procédés tels que TrueSteam™ et Steam+, les vêtements sont nettoyés via un cycle spécialement conçu pour les allergies et les personnes asthmatiques, qui combine eau et chaleur pour désinfecter le linge et éliminer jusqu’à 99,9 % des bactéries. En outre, le défroisseur LG Styler permet également de garantir que les vêtements sont hygiéniquement nettoyés.

LG Switch, pour un air plus sain

L’air que nous respirons contient des polluants visibles ou invisibles, qu’ils soient produits par l’Homme (bricolage, produits cosmétiques…) ou par l’environnement (pollens, bactéries…). La qualité de l’air intérieur est ainsi régulièrement plus mauvaise que celle d’un espace ouvert. Ainsi, LG a pour mission d’assurer par le biais de ses produits une filtration et une purification de l’air plus avancées permettant de prévenir les gênes ou les maladies respiratoires en améliorant la qualité de l’air. A titre d’exemple, le purificateur Certified PuriCare™ garantit une purification de l’air à 360 degrés et élimine plus de 90 % des allergènes en suspension dans l’air.

Par le biais de cette nouvelle campagne, LG confirme encore une fois sa volonté de vouloir créer un présent meilleur mais elle démontre surtout qu’elle est résolument tournée vers l’avenir et entend créer un avenir pour tous. De surcroît, la campagne Switch s’aligne parfaitement avec le manifeste de LG lors de son événement phare “LG World Premiere” : créer une expérience utilisateur plus inclusive et durable pour un avenir meilleur.