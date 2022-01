Sofrecom a signé un partenariat avec SCALED AGILE pour délivrer des formations certifiantes SAFe® 

Engagé pour la transformation digitale de ses clients, Sofrecom a signé un partenariat avec SCALED AGILE, fournisseur du framework SAFe®. L’un des plus populaires des framework Agile, Scaled Agile permet aux entreprises, administrations et institutions gouvernementales à mettre en place l’agilité à l’échelle.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel

Sofrecom est ainsi un partenaire privilégié, habilitée à développer les pratiques agiles et à réaliser des formations certifiantes SAFe® publiques délivrées par Scaled Agile® au Maroc et sur le continent africain. Au travers ce partenariat, Sofrecom poursuit l’adaptation de sa proposition de valeur pour accompagner la transformation digitale de ses clients au Maroc et en Afrique.

Sofrecom, aide au développement des méthodes agiles pour améliorer la performance business d’une entreprise.

Face à des évolutions de marché de plus en plus complexes et à l’accélération du rythme d’innovation, Sofrecom accompagne ses clients pour réussir leurs transformations digitales en capitalisant sur les méthodes Agile.

Avec une approche globale basée sur l’échange et la co-construction, Sofrecom accompagne les entreprises, gouvernements et opérateurs, à déployer l’Agilité en proposant une démarche à la carte :

∙ L’évaluation du niveau de maturité agile de l’entreprise ;

∙ La conception de la vision, du plan de mise en œuvre de la transformation et de la gestion du changement associée ;

∙ Le développement de programmes de formation sur mesure certifiantes alliant l’appropriation des méthodes Agiles, des différents frameworks et les outils; ∙ La création de communautés, de kits agiles et d’animations ad’hoc afin de permettre une diffusion plus large de l’agilité au sein des équipes ;

∙ La création de factory agiles alliant la mise à disposition d’experts en agilité (scrum master, product owner, devops…), d’équipes de développement agiles et un accompagnement sur mesure avec différents modèles d’engagements.

Quel que soit le niveau de maturité de l’entreprise, les experts de Sofrecom apportent un conseil personnalisé pour construire l’Agilité la plus adaptée au contexte spécifique et ambition de chaque organisation.