Première solution digitale de Brand Gouvernance 100% Made in Morocco

Elle permet aux décideurs de gérer sur une seule interface, l’ensemble de leurs données de marque et assets et les partager en toute sécurité, avec leurs collaborateurs et/ou partenaires externes.

Beaucoup plus qu’un simple référentiel en ligne, Brand-Unify est une plateforme intuitive dotée de 4 fonctionnalités majeures :

• Une interface évolutive moderne et personnalisable en UI/UX, qui permet à l’entreprise de partager toutes les composantes de sa Brand Culture (éléments de langage, charte digitalisée, outils de présentations et supports de communication…). L’ensemble est géré à travers des accès qualifiés à 3 niveaux de données par type d’utilisateur (informatives, exploitables, modifiables).

• Des galeries multimédia avec moteurs de recherches avancés (image, son, vidéo, documents…), ouvertes pour Download & Upload via des filtres de validation ultra-sécurisés et contrôlés par les administrateurs de la plateforme.

• Un outil de gestion de l’affichage sur écrans à distance, qui permet de diffuser des vidéos en même temps, sur l’ensemble du réseau des agences ou sièges en un seul click à partir de la plateforme.

• Des outils d’interactivité : chat, système de notification intégré…

Brand-Unify vient donner une nouvelle vie à l’usage des Guidelines d’une marque et à la diffusion de sa culture. Elle rend les outils de la marque plus accessibles à tous les utilisateurs, par niveau d’habilitation.

Selon Mme. Hayat AKEFLI, fondatrice de Bulls and Lions Creatives et Head of Innovation Strategy, « Brand-Unify est venue pour réponde à un réel besoin de marché, largement accentué lors de la crise Covid. Nous avons effectivement noté que, les collaborateurs amenés à travailler à distance, se sont déconnectés de la culture de la marque, et n’avaient pas facilement accès à des outils de base et aux informations au même moment. On a donc créé une plateforme qui les connecte à la vision de leurs entreprises et les dotent d’outils pour la véhiculer et la nourrir à leur tour (éléments de langage, canevas réseaux sociaux, présentations communes…). Brand-Unify est aussi, et surtout, un outil d’agilité extraordinaire, mis à disposition des leaders, qui peuvent aujourd’hui concevoir le futur de leur marque et garantir la fiabilité de son déploiement en un seul click, partout dans le monde! »

La solution a déjà été déployée sur plus de 11 pays africains. Les réductions de coûts de production et d’adaptation sont largement réduits car la plateforme, donne accès aux éléments prêts à utilisation.

Rappelons que l’agence Bulls and Lions Creatives a été élue en 2021 « Brand Innovation Company of the year » par le magazine anglais Mea Markets. Elle a été aussi derrière la création du premier Brand Lab en Afrique. Cette année, l’entreprise va fêter ses 10ans de créativité et d’innovation.