L’État achève l’opération accordéon sur le capital de 2M, près de 360 MDH injectés

Cette augmentation, opérée par le conseil d’administration de la compagnie le 9 décembre dernier et notifiée au tribunal de commerce à quelques jours de la fin de 2021, intervient huit mois après une baisse de capital de plus de 300 MDH. En avril 2021, la SOREAD avait diminué son capital social, de 358.694.800 à 300.000 dirhams, en absorbant partiellement les pertes enregistrées par la chaîne de télévision.

Une crise sans précédent

2M connaît depuis plusieurs années une crise financière sans précédent. Fin 2020, son directeur général, Salim Cheikh, avait déclaré que les pertes cumulées de la chaîne étaient estimées à 873 MDH.

En mai dernier, le gouvernement annonçait une restructuration du paysage audiovisuel public via une transformation de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT). Celle-ci devait ensuite éponger les dettes des deux entreprises SOREAD-2M et Medi1TV à travers un “coup d’accordéon”, une technique visant à payer les dettes en réduisant le capital, avant de refaire une augmentation de capital avec un nouvel actionnaire.

C’est désormais chose faite, bien que l’opération ait été étalée sur huit mois.