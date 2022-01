Quelques jours après Lamamra, le président algérien en visite en Égypte

Accueilli par son homologue égyptien Abdel Fattah Al-Sissi à l’aéroport du Caire, le président algérien a entamé le 24 janvier une visite de travail pour deux jours en Égypte.

D’après l’agence de presse algérienne APS, Abdelmadjid Tebboune est accompagné d’une délégation ministérielle, dont le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger Ramtane Lamamra, qui a récemment été reçu en visite officielle dans le pays.

Si le programme de la visite n’a pas été annoncé, certains médias rapportent des entretiens prévus aujourd’hui entre les deux chefs d’État. Ils devraient discuter de plusieurs questions régionales et continentales. La préparation du Sommet de la Ligue arabe serait aussi à l’ordre du jour.

Ce sommet, qui devait se tenir en mars prochain, a été reporté “à cause de la vague de propagation du coronavirus”, selon le secrétariat général de l’organisation panarabe. Une information démentie par la suite du côté algérien.

“La date de sa tenue n’a pas été fixée ni aucune décision prise la concernant, et conformément aux mesures en vigueur, le président de la République compte proposer une date alliant la symbolique nationale historique et la dimension arabe, une date qui consacre les valeurs de la lutte commune et de la solidarité arabe”, a déclaré Ramtane Lamamra.