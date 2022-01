Covid-19 : Omicron est-il si grave ? Paroles d'expert

Le dernier variant en date connu du Covid-19 continue de se répandre à vive allure à travers le royaume. S’il est déjà avéré qu’Omicron est hautement contagieux, qu’en est-il du degré de dangerosité et de létalité de ses 50 mutations ? TelQuel fait le point avec des spécialistes au Maroc et en Afrique du Sud.

95%. C’est le pourcentage des infections au variant Omicron, détectées au Maroc, selon le ministère de la Santé. En quelques semaines seulement, cette nouvelle souche a fait exploser les cas positifs à travers le pays, faisant oublier son prédécesseur dominant jusqu’alors, le terrifiant Delta. Les statistiques sont parlantes: plus de 5000 contaminations quotidiennes en moyenne, contre une centaine fin novembre 2021. Avec en plus une grande capacité à contourner l’immunité vaccinale, Omicron a ensuite formé une gigantesque vague de transmission communautaire qui continue de déferler sur le royaume. Seulement, si la haute viralité d’Omicron, comparée au Delta, est indéniable, sa gravité commence à se préciser. “Après six semaines de propagation, au vu des données du système national de veille et de surveillance du Covid-19, nous pouvons…