Omicron représente 95% des cas au Maroc, la nouvelle vague s’approche du pic

Le royaume connaît depuis cinq semaines la troisième vague du Covid-19, marquée encore par une hausse continue des infections. C’est ce qu’a indiqué, dans le bilan bimensuel de la situation épidémique (du 3 au 17 janvier 2022), le coordonnateur du Centre national des opérations d’urgence de santé publique, Mouad Mrabet.

Le pays a enregistré 46.569 cas d’infection au cours de la dernière semaine, soit une augmentation de 33 %, a relevé Mouad Mrabet, précisant néanmoins que le taux de variation, qui était de 150 % durant les premières semaines de cette vague, ne progresse plus de la même cadence, quoique cela ne signifie pas nécessairement l’entrée dans une phase de décrue.

70% des décès concernent des personnes non vaccinées

S’agissant de l’évolution hebdomadaire du taux de positivité, le même responsable a signalé que celui-ci est passé de 21,7 à 24,4 % durant la semaine passée, ce qui atteste que la circulation du virus demeure élevée, malgré un certain ralentissement.

Les admissions en réanimation et en soins intensifs ont commencé à augmenter de manière sensible, avec 536 cas recensés durant la semaine passée, contre 42 pris en charge au cours de la première semaine de la vague, soit une augmentation de 48,1 %, a-t-il poursuivi, faisant état de 65 décès au cours de la même période (+16,1 %). Mouad Mrabet a fait observer que 70% des décès concernaient des personnes non vaccinées, 23 % des primo-vaccinés et 7 % des personnes n’ayant pas reçu la troisième dose de rappel.

Évoquant la campagne nationale de vaccination, il a fait part d’un taux de 67,3 % pour les primo-vaccinés, 63 % pour la deuxième dose et 10,5 % pour la dose de rappel.

Le ministère a réitéré son appel aux citoyens à éviter tout relâchement, poursuivre le strict respect des mesures préventives en vigueur et adhérer massivement à la campagne de vaccination, surtout la troisième dose qui contribuera au renforcement de l’immunité et faire face au variant Omicron.

(avec MAP)