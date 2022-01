Maroc-Gabon : vers un sans-faute des Lions de l’Atlas ?

Avec 3 buts marqués et 0 encaissé, tout va bien pour les Lions de l’Atlas qui ont déjà assuré leur qualification pour les huitièmes de finale de cette Coupe d’Afrique, avec un bilan de 6 points sur 6.

Les Gabonais réussissent aussi leur début de compétition avec 4 points et une deuxième place, et ce malgré plusieurs problèmes extra-sportifs (les joueurs qui menaçaient de ne pas disputer la compétition suite à une grève contre la fédération gabonaise de football ; les joueurs Mario Lemina et Pierre-Emerick Aubameyang accusés d’avoir passé une soirée trop arrosée dimanche soir qui a engendré leur contamination au Covid-19, et ainsi leur forfait pour la compétition).

Comme le soulignait le sélectionneur national Vahid Halihodžic durant sa conférence de presse d’hier, “nous sommes venus ici pour finir premiers du groupe”, tout en louant les qualités de son adversaire du soir, avançant que “c’est une équipe coriace, elle a fait un grand match contre le Ghana”.

Historique des confrontations

Nul ne peut nier la richesse de l’historique des matchs entre le Maroc et le Gabon. En 18 face-à-face entre les deux nations, le Maroc l’a emporté à 10 reprises, pour deux matchs nuls et 6 victoires gabonaises.

On se souvient tous de la rencontre épique entre le Maroc et le Gabon lors de la CAN 2012 où les Panthères l’emportaient à domicile 3-2, et éliminaient ainsi les hommes d’Eric Gerets malgré un doublé de l’emblématique capitaine marocain Houssine Kharja.

Pour un souvenir plus joyeux, on se souvient aussi de la victoire des hommes de Renard 3-0 en 2017, pour le compte des qualifications à la Coupe du Monde 2018. Au complexe Mohammed V de Casablanca, les Lions de l’Atlas atomisaient les Gabonais grâce à un triplé d’un Khalid Boutaïb des grands soirs.

Après cette victoire, le Maroc donnait rendez-vous à la Côte d’Ivoire à Abidjan pour un match à l’issue duquel les Lions de l’Atlas s’étaient qualifiés pour le Mondial russe.

En ce qui concerne Vahid, il faut noter que le sélectionneur a enregistré sa seule défaite avec le Maroc face au Gabon en 2019. Comme le disait sur un ton ironique le coach bosnien hier : “Ce match sera ma petite revanche personnelle.” Réponse ce soir.