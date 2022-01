CAN 2021 : Halihodžić compte mener des changements contre le Gabon afin d’assurer la victoire

Dans la conférence de presse d’avant-match contre le Gabon comptant pour la troisième journée du groupe C de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2021), Vahid Halilhodžić a souligné qu’il est primordial de garder la bonne dynamique enclenchée par les deux premières victoires, précisant que certains changements seront effectués dans le but de garantir la victoire.

Halilhodžić a ensuite mis en relief que tous les joueurs sélectionnés doivent jouer un rôle dans cette compétition et non seulement les titulaires. “À l’entraînement, tous les joueurs veulent s’imposer pour être convoqués”, a salué le franco-bosniaque, affirmant “qu’il est là pour que l’équipe du Maroc aille le plus loin possible”.

Par ailleurs, le sélectionneur national a relevé que ce match sera important pour la première place. “Nous sommes venus ici pour finir premiers du groupe”, a-t-il fait valoir.

Le sélectionneur a également fait savoir qu’il connaît et respecte “très bien” l’équipe gabonaise, ajoutant que, son staff et lui, ont analysé son style de jeu, ses points de force et de faiblesse. “C’est une équipe coriace, elle a fait un grand match contre le Ghana”, a-t-il mis en exergue.

Vahid Halilhodžić a saisi l’occasion pour démentir les rumeurs selon lesquelles Romain Saïss souffre de certains problèmes sanitaires et a fait savoir que le capitaine des Lions va bien et fera partie de l’entraînement prévu ce lundi 17 janvier.

Il est à rappeler que l’équipe nationale a remporté ses deux premiers matchs de poule face au Ghana et aux Comores sur les scores de 1-0 et 2-0, respectivement.

(avec MAP)