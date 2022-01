Hamza Hraoui : “Le Maroc a la chance de voir l’UA présidée par un ami et l’UE par un allié traditionnel”

Même si elle devrait essentiellement être tournée vers des initiatives communes au sein de l’ensemble régional, la présidence française de l’UE (PFUE 2022) englobe aussi des enjeux pour l’Afrique. Entre les deux continents, le Maroc a une carte à jouer et des bénéfices à tirer. Dans cet entretien, Hamza Hraoui, fondateur du cabinet de lobbying MGH Partners et spécialiste de la communication d’influence et des affaires publiques, décrypte ces enjeux.