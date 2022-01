Après Médiouna, SOS NDD décroche l’exploitation de la décharge d’Oum Azza pour les six prochains mois

La société SOS NDD, qui avait également remporté en novembre 2020 l’appel d’offres pour la gestion de la décharge casablancaise de Médiouna, était en concurrence avec la Société nouvelle des travaux routiers et ouvrage (SNTRO). D’après nos informations, son offre financière s’élève à 52,5 millions de dirhams, soit 500.000 dirhams de moins que le budget alloué par l’ECI Al Assima.

Dans le détail, il s’agit pour le futur prestataire de se charger du transfert des déchets et du lixiviat (jus toxique produit par la fermentation des déchets enfouis) vers le centre d’enfouissement et de valorisation (CEV) d’Oum Azza, dans la banlieue de la capitale. Une fois arrivés à la décharge, les camions sont réceptionnés, contrôlés et pesés, lit-on sur le descriptif des travaux rédigé par l’ECI. Le prestataire devra également assurer la gestion du stock de lixiviat au niveau des bassins pour éviter leur débordement.

En août 2021, l’ECI avait désigné le français Veolia pour la gestion et l’exploitation de la décharge et des trois centres de transfert, et ce, pour les 20 prochaines années. Interrogé par nos soins au moment du lancement de l’appel d’offres sur les raisons de ce nouvel appel, le président de l’ECI et nouveau maire de Salé, Omar Sentissi, avait expliqué qu’il s’agissait “uniquement de prestations d’aménagement et d’entretien de la décharge pour les six prochains mois”, ajoutant que “l’exploitation de la décharge reste du ressort de la filiale marocaine de Veolia”.

Pour rappel, au printemps 2021, après de fortes pluies, des taches noirâtres étaient apparues sur l’Oued Bouregreg. La décharge d’Oum Azza avait été immédiatement pointée du doigt. “Un des bassins de lixiviat a cédé sous l’effet de la pluie et s’est déversé dans l’oued Akrach, un des affluents du Bouregreg”, expliquait le conseiller communal de la Fédération de la gauche démocratique (FGD) de Rabat, Omar El Hyani.